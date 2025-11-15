Skupski y Salisbury dan la campanada ante Cash y Glasspool en Turín

Contra todo pronóstico, los finalistas del Abierto de Estados Unidos y de Roland Garros remontaron a los números 1 del año y favoritos en Turín tras una hora y media de igualada batalla que necesitó de un superdesempate.

Cash y Glasspool, ganadores de 7 torneos en lo el curso, entre ellos Wimbledon, levantaron el trofeo de números 1 del año en Turín, pero no pudieron completar su gran año como 'Maestros'. Se agenciaron el primer envite en el tie-break', pero cedieron un servicio en la segunda manga y eso condujo el partido al desempate final.

A 10 puntos, Salisbury y Skupski decantar la balanza a su favor para clasificarse por vez primea a la gran final como pareja. Salisbury ganó en 2022 junto al estadounidense Rajeev Ram. Juntos, Salisbury y Skupski no ganan un título juntos desde San Diego 2021.

En la final pelearán con el título con un tercer británico, Henry Patten, que forma pareja con el finés Harri Heliovaara. Estos últimos son ganadores este curso en el Abierto de Australia, en Pekín y más recientemente en París. Es la primera vez que alcanzan la final de la Copa de Maestros y eliminaron en semifinales a los italiano Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

