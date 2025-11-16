Alcaraz: "Creo que puedo ganar a Sinner en esta superficie"

Sinner sumó su segunda Copa de Maestros consecutiva. No cedió un set en ninguna de ellas. En esta última, solo Alcaraz pudo arrebatarle un servicio. Y suma un total de 31 partidos seguidos sin perder en pista dura bajo techo. La última vez, fue en la final de este torneo en 2023.

Pese a ello, Alcaraz peleó de tú a tú con el italiano por la victoria y considera que puede ganar a su máximo rival.

"Nunca dudé de mí mismo en este torneo. Nunca dudé de mi nivel en pista cubierta. No dudé en que podía jugar y luchar cara a cara con Jannik en pista cubierta. Lo pensé al comienzo del partido y lo pensé nada más teminar: puedo ganarle, competir contra él aquí. No me sorprendió en absoluto estar tan cerca. Estoy muy contento con mi rendimiento de hoy. Estoy bastante seguro de que mi nivel en pista cubierta seguirá mejorando", explicó en rueda de prensa.

El murciano, que tiene todavía que disputar la Copa Davis, mira de reojo la pretemporada y los puntos a mejorar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Diré a mi equipo cómo me sentí en la pista, qué hice mal o qué creo que hice mal. Ellos me dirán cómo vieron el partido, mis debilidades, mis puntos fuertes, mis cosas buenas. Intentaremos mejorar en eso. Ya tengo algunas cosas en mente, que ya les he dicho. La temporada está a punto de terminar, así que ya tenemos la pretemporada a la vuelta de la esquina. Intentaré poner todo mi empeño en mejorar durante la pretemporada para empezar la temporada aún más fuerte", añadió.