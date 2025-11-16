Alcaraz: "Descansa ahora, que yo voy a estar preparado para el año que viene"

"Estoy muy contento con mi actuación. He jugado contra un tío que no pierde aquí desde hace dos años. Eso dice lo gran jugadores que eres, con tu equipo poniendo un gran trabajo. Volviste más fuerte después de cada derrota, no tiene muchas, pero cada vez vuelves mas fuerte. Gran final la tuya", declaró en la ceremonia de premiación.

Y lanzó, entre risas, un consejo a su máximo rival, que no jugará la Copa Davis, torneo que sí disputará el murciano en Bolonia: "Ha sido un gran año para ti, ahora tienes un descanso para estar preparado para el próximo año. Descansa porque yo voy a estar preparado. Enhorabuena por el trofeo".

Además, agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo de su familia.

"Gracias a mi equipo y familia. La mayoría está aquí apoyándome. Ha sido un año larguísimo, pero hemos dado gran nivel. Quiero dejaros claro que dejamos la pista con la cabeza bien alta, es gracias a vosotros que juego bien. Gracias por el esfuerzo de cada día. Diría que este (finalista) es un gran trofeo también", apuntó.

Por último, unas palabras para el púbico, que acabó coreando su nombre: "Turín, ha sido un placer volver a jugar aquí. La energía ha sido increíble. Habéis animado a Jannik pero con respeto, algo que aprecio muchísimo. Espero veros el próximo año".