Alcaraz, sobre sus molestias: "Sentí algo atrás, pero pude jugar bien"

Alcaraz tuvo que ser atendido en dos ocasiones por estas molestias y disputó todo el segundo set con un vendaje compresor en la zona afectada. El murciano forma parte de la selección español para la Copa Davis.

"Sentí algo atrás, en los isquios, después de intentar devolver un servicio. Podría decir que no me afectó demasiado, para ser sincero, porque podía correr bien, podía llegar bien a las pelotas. Obviamente, a veces me venía a la mente la idea de cómo sería si hiciera las locuras que suelo hacer, cómo sería. Pero pude jugar bien", explicó en rueda de prensa tras la final.

Aunque no lo utilizó como excusa para su derrota: "No quiero que se me malinterprete, porque no voy a decir que podría haber jugado mejor o que podría haber hecho algo más si mi isquio hubiera estado bien. Pude jugar bien. La derrota se debe a que él se lo merecía", reconoció.

España debuta en la Copa Davis ante la República Checa el próximo jueves 20 de noviembre, en los cuartos de final.

