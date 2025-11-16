Sinner, a Alcaraz: "Te mereces el número 1; si no soy yo, estoy contento de que lo seas"

"Es una gran temporada la tuya y la de tu equipo, Carlos. Te mereces el número 1. Si no soy yo, estoy contento de que seas tú", dijo en la ceremonia de premiación.

"Con Carlos hay que jugar al máximo: he sacado bien en algunos momentos. Es uno de los que mejor responde en el circuito. Ha sido un partido muy duro. Significa mucho terminar así la temporada", describió.

"Es increíble... una temporada increíble. Venir y ganar aquí en Turín, ante el público italiano, ha sido fantástico. Antes del torneo estaba impaciente. Para mí es muy especial cerrar así el año, añadió.

Sinner, doble campeón de la Copa de Maestros y de la Copa Davis, no participará este año en el último de los mencionados, donde sí estará Alcaraz.

