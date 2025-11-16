Tenis
16 de noviembre de 2025 - 17:15

Sinner, a Alcaraz: "Te mereces el número 1; si no soy yo, estoy contento de que lo seas"

Redacción deportes, 16 nov (EFE).- El italiano Jannik Sinner, flamante campeón de las Finales ATP, en las que superó al español Carlos Alcaraz (7-6(4) y 7-5), se reafirmó en la idea de que su máximo rival, el murciano, se merece ser el número 1 del año.

"Es una gran temporada la tuya y la de tu equipo, Carlos. Te mereces el número 1. Si no soy yo, estoy contento de que seas tú", dijo en la ceremonia de premiación.

"Con Carlos hay que jugar al máximo: he sacado bien en algunos momentos. Es uno de los que mejor responde en el circuito. Ha sido un partido muy duro. Significa mucho terminar así la temporada", describió.

"Es increíble... una temporada increíble. Venir y ganar aquí en Turín, ante el público italiano, ha sido fantástico. Antes del torneo estaba impaciente. Para mí es muy especial cerrar así el año, añadió.

Sinner, doble campeón de la Copa de Maestros y de la Copa Davis, no participará este año en el último de los mencionados, donde sí estará Alcaraz.

