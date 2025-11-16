Sinner se embolsa más de 5 millones de dólares como 'Maestro' invicto

El italiano superó en la gran final al español Carlos Alcaraz (7-6(4) y 7-5), en un torneo en el que no pierde en la Copa de Maestros desde la final de 2023, ante el serbio Novak Djokovic. Tumbó a su máximo rival en su superficie predilecta, en un torneo en el que no cede un set desde esa misma final ante 'Nole' y en el que en esta edición cedió un solo saque.

En total, el torneo repartió 15.5 millones de dólares entre todos los participantes. Sinner rompió por vez primer en la Copa de Maestros la barrera de los 5 millones y ganó 5.071.000 dólares. En 2024, también como invicto, recibió un total de 4.881.100 dólares en aquella edición.

Solo por participar y completar la fase de grupos, Sinner, Alcaraz y el resto de contendientes se adjudicaron 331.000 dólares.

Por cada victoria en fase de grupos sumó 396.500 dólares. Es decir, por ganar los tres partidos de la fase de grupos accedió a semifinales con 1.520.500 dólares en su bolsillo.

Las semifinales, a las que accedieron dos de los cuatro participantes por cada grupo, superaron la barrera del millón de dólares para el vencedor. Superó al australiano Alex de Milaur y se agenció 1.183.500 dólares.

La gran final fueron 2.367.000 dólares. El total, 5.071.000 dólares para un Sinner invicto. Alcaraz, que sumó todo menos la final, terminó con 2.704.000 dólares.