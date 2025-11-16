Sinner y su relación con Alcaraz: "Somos buenos amigos fuera de pista"

"Creo que Carlos tiene grandes amigos y yo también los tengo. Al final es normal que cada uno tienda a juntarse con los de su país. Aunque también hay otros jugadores con los que me siento muy cercano: Jack Draper, Reilly Opelka... Siento que son sinceros y que me llevo muy bien con ellos", dijo en rueda de prensa.

"Pero con Carlos es un poco diferente por motivos relacionados con la pista. Tenemos una muy buena relación, rivalidad, como queráis. Siento que todavía podemos hablar de todo. Creo que es genial. Fuera de la pista somos buenos amigos. Nos respetamos de una manera muy sana. También los equipos, mi equipo, se lleva muy bien con ellos. Creo que hay una buena armonía", añadió.

Su buen relación es palpable desde hace tiempo. Entrenaron juntos antes del comienzo del torneo. Y Sinner declaró en varias ocasiones que se alegró por el título de número 1 del año de Alcaraz.