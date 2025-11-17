Alcaraz acaba 2025 como número 1

Alcaraz encabeza la lista con 12.050 puntos, mientras que Sinner, que sumó 500 más que el español en el torneo de maestros, es segundo con 11.500, y, a mucha distancia, completa el podio el alemán Alexander Zverev, con 5.160.

El serbio Novak Djokovic es cuarto a sus 38 años con 4.830 puntos y el canadiense Felix Auger-Aliassime alcanza su mejor clasificación, quinto puesto, con 4.245. El estadounidense Taylor Fritz (4.135) y el australiano Alex de Miñaur (4.135) se mantienen sexto y séptimo.

El italiano Lorenzo Musetti mejoró una plaza y es octavo con 4.040, justo por delante del estadounidense Ben Shelton, que perdió cuatro puestos, hasta el noveno, justo por delante del británico Jack Draper, que cierra el 'top 10' con 2.990.

El español Alejandro Davidovich finaliza el curso decimocuarto con 2.635, el argentino Francisco Cerúndolo vigésimo primero con 2.085 y el brasileño Joao Fonseca vigésimo cuarto con 1.635.

