Alcaraz llega a Bolonia

El número 1 del año 2025 llegó a Bolonia en una furgoneta blanca de las Finales ATP, donde participó hasta este domingo. Salió desde Turín junto a Juan Carlos Ferrero, su entrenador, y llegó pasadas las 17.00 CET a la ciudad que acoge el torneo.

Alcaraz, que disputó el segundo set de la final de la Copa de Maestros con un vendaje en su pierna derecha, se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance de sus molestias.

Por el momento, con la llegada de Marcel Granollers, que también compitió la pasada semana en las Finales ATP, David Ferrer cuenta con 4 jugadores en la preparación. Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez completan la expedición.

La rueda de prensa prevista para este mismo lunes de todo el equipo español quedó aplazada y tendrá lugar, finalmente, el martes a las 15.30 CET, justo antes de que comience la competición oficial con el enfrentamiento entre Francia y Bélgica.

El murciano cuenta con un margen de dos días, pues España debuta el jueves ante República Checa. En caso de ganar ese partido, la 'Armada' se medirá al vencedor del choque entre Argentina y Alemania en semifinales.