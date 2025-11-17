Alcaraz no se entrenará el martes por una sobrecarga en el isquio

Alcaraz llegó el lunes a Bolonia para unirse al resto de la expedición que capitanea David Ferrer y se sometió a unos controles que evidenciaron una sobrecarga en el isquio derecho. Por ese motivo, por el momento no se entrenará este martes y se seguirá su evolución día a día, según pudo saber EFE.

El murciano disputó el segundo set de la final de la Copa de Maestros con un vendaje en su pierna derecha, en un duelo que acabó perdiendo ante el italiano Jannik Sinner.

Por el momento, con la llegada de Marcel Granollers, que también compitió la pasada semana en las Finales ATP, David Ferrer cuenta con 4 jugadores en la preparación. Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez completan la expedición.

La selección española se entrenará sin Alcaraz durante buena parte de la mañana del martes, preparando el desafío de cuartos de final ante la República Checa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, los integrantes del equipo español comparecerán en rueda de prensa (15.30 CET, 14.30 GMT), justo antes de que comience la competición oficial con el enfrentamiento entre Francia y Bélgica.