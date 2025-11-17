Tenis
17 de noviembre de 2025 - 18:40

Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de equipos clasificados para el Mundial

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- Alemania, que goleó 6-0 a Eslovaquia, y Países Bajos, que lo rubricó con un 4-0 a Lituania, lograron este lunes el billete para el Mundial 2026, para el que ya hay 34 selecciones clasificadas.

Por EFE

34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada.

. Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.

. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.

+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia.