Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de equipos clasificados para el Mundial

34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada.
. Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.
. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.
+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia.