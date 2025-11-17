Argentina desafía el desinterés de Zverev

Argentina saltará en Bolonia por cuarta vez en su historia en una fase final de la Copa Davis. Frana, heredero de Guillermo Coria en el puesto de capitán, tiene argumentos para creer en la victoria ante Zverev y compañía, que cuentan con uno de los combinados de mayor edad en el torneo.

El combinado argentino lo formarán Francisco Cerúndolo, el mejor ránking del equipo (21) y ganador en Madrid ante el propio Zverev, contra el que solo ha perdido una vez en sus cuatro enfrentamientos; Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña -que también superó en este curso a Zverev, en Rio de Janeiro-, y los doblistas Horacio Zeballos, que compitió recientemente en las Finales ATP, y Andrés Molteni.

Uno de los motivos por los que Argentina puede superar a Alemania es que la selección germana, que sueña con poner fina a la sequía de 32 años sin título, contará entre sus filas con un Zverev que no le da demasiada importancia al torneo. Sus críticas desde Turín, cuando cayó en la Copa de Maestros, generaron mucha polémica.

"La verdadera Copa Davis es el ambiente. Jugar contra Italia en Italia sería un ambiente completamente diferente a jugar contra Italia en España. Jugué contra Nadal en una plaza de toros. Eso es para mí la verdadera Copa Davis. No creo que esta Copa Davis sea la verdadera Copa Davis. Es un torneo de exhibición que se llama Copa Davis", criticó tras ser eliminado.

"Voy a jugar porque mis compañeros de equipo y mis colegas alemanes me lo han pedido y sienten que todos se están haciendo mayores. Struffy ya no tiene muchas oportunidades. Los jugadores de dobles ya no tienen muchas oportunidades. Voy a jugar solo por esa razón. Para mí, esto no tiene nada que ver con la Copa Davis", reconoció

Michael Kohlmann es el capitán de Alemania y el equipo lo completan Jan-Lennard Struff, de 35 años; Yannick Hanfmann, de 33; y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz, de 33 y 37, respectivamente, eliminados en fase de grupos de las Finales ATP en las que defendían corona.

El ganador de este duelo entre Argentina y Alemania se medirá en las semifinales al ganar del enfrentamiento entre España y República Checa.