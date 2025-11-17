Berdych coloca a España como la favorita

"Nos enfrentamos a la Final 8 contra el que probablemente sea el equipo más difícil de los ocho que están aquí, teniendo en cuenta que Carlos forma parte de él", dijo este lunes en rueda de prensa.

Alcaraz tiene todavía que someterse a pruebas médicas debido a unas molestias en su isquio derecho sufridas durante la final que perdió ante el italiano Jannik Sinner en la Copa de Maestros este domingo.

Berdych ganó la Copa Davis en 2012, en una final en la que los checos superaron a España pero en la que él perdió su duelo ante David Ferrer, actual capitán de España, contra el que se reencontrará en Bolonia.

"Es un gran reto para nosotros. Estoy deseando que llegue. Será bonito tener una nueva rivalidad con David fuera del campo. Quedamos 8-8 en nuestra carrera en individuales. Ahora habrá una nueva para empezar...", comentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El checo explicó las diferencias que siente al haber pasado de jugador a capitán.

"Desde que tengo este nuevo papel, cuando dejo de jugar, de alguna manera me resulta mucho más fácil aceptar que solo estoy sentado junto a la pista viendo a los chicos y que no puedo ayudarles. Para mí, lo peor fue cuando aún era jugador y jugamos la final contra España en Praga, y Radek estaba jugando el partido final. Estás allí como jugador y eres el que quizá quiere decidir el partido", apuntó.

"Allí estaba mucho más nervioso que ahora, cuando estoy en la posición de capitán y sé que básicamente ya no podré jugar más", añadió.

"Es un bonito reto. Es algo que realmente estoy deseando que llegue. Para mí, todo empezó a principios de año con los chicos. Hasta ahora ha sido un buen año. Todo el trabajo que hemos dedicado cada semana es algo de lo que me siento orgulloso", insistió.

España y la República Checa se enfrentarán el jueves a partir de las 10.00 CET.

España se ha medido a República Checa en la Copa Davis en 10 ocasiones y cuenta con el balance a su favor. Ganó 5 de sus duelos y perdió 4. El último precedente, en la fase de grupos de 2024, con 3-0 para España.

La mejor victoria checa, en la final del torneo de 2012 en la que Berdych cayó ante Ferrer, con un 3-2 definitivo.