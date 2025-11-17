España espera los exámenes médicos de Alcaraz

El número 1 del año se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance de sus molestias en cuanto llegue a la ciudad italiana que acoge desde este martes la Final a 8 de la Copa Davis.

Por el momento, con la llegada de Marcel Granollers, que también compitió la pasada semana en las Finales ATP, David Ferrer cuenta con cuatro jugadores en la preparación. Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez completan la expedición.

La rueda de prensa prevista para este mismo lunes de todo el equipo español quedó aplazada y tendrá lugar, finalmente, el martes, justo antes de que comience la competición oficial con el enfrentamiento entre Francia y Bélgica.

Alcaraz, tras disputar la final ante Sinner en Turín, comentó sus sensaciones.

"Sentí algo atrás, en los isquios, después de intentar devolver un servicio. Podría decir que no me afectó demasiado, para ser sincero, porque podía correr bien, podía llegar bien a las pelotas. Obviamente, a veces me venía a la mente la idea de cómo sería si hiciera las locuras que suelo hacer. Pero pude jugar bien", explicó en rueda de prensa.

Aunque no lo utilizó como excusa para su derrota: "No quiero que se me malinterprete, porque no voy a decir que podría haber jugado mejor o que podría haber hecho algo más si mi isquio hubiera estado bien. Pude jugar bien. La derrota se debe a que él se lo merecía", reconoció.

Alcaraz cuenta con un margen de dos días desde su llegada, pues España debuta el jueves ante República Checa. En caso de ganar ese partido, la 'Armada' se medirá al vencedor del choque entre Argentina y Alemania.

David Ferrer, capitán del equipo, reconoció el domingo que la presencia de Carlos Alcaraz supone un plus para el equipo y sus aspiraciones. "No hace que seamos favoritos porque esta es una competición de equipo. Pero es verdad que ayuda y que es mejor tenerlo a no tenerlo", dijo.

Tomas Berdych es el capitán de los checos, que cuentan con tres jugadores dentro del top-35 mundial.

Jiri Lehecka (17), Jakub Menskin (19) y Tomas Machac (32). El primero de ellos, Lehecka, infligió una de las poquísimas derrotas de Alcaraz en un curso casi impoluto del campeón de seis grandes, dos este año, Roland Garros y Estados Unidos. Fue en los cuartos de final de Doha, en pista dura pero no cubierta. El balance, eso sí, favorece al murciano por 3-1, que además ganó los dos enfrentamientos posteriores entre ambos. Completan el equipo checo Adam Pavlasek, doblista, y Vit Kopriva.

En general, España se ha medido a República Checa en la Copa Davis en 10 ocasiones y cuenta con el balance a su favor. Ganó 5 de sus duelos y perdió 4. El último precedente, en la fase de grupos de 2024, con 3-0 para España. La anterior victoria, en la final del torneo de 2012, con un 3-2 definitivo.