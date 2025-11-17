Italia siente la responsabilidad del campeón

"Obviamente, este año sentimos más responsabilidad. De hecho, tras las dos victorias en 2023 y 2024, ahora sentimos la responsabilidad de hacerlo aquí, en Italia. No es presión, es solo responsabilidad", explicó Volandri en rueda de prensa.

Italia se presenta en esta Copa Davis sin sus dos mejores bazas, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti. El primero prefirió utilizar la semana para descansar y preparar mejor su temporada; mientras que el segundo llegó a este tramo final de temporada muy cansando y, además, será padre esta misma semana.

El líder del equipo, por tanto, aunque ocupe el mejor ránking del equipo -puesto reservado para Flavio Cobolli-, será Matteo Berrettini.

"Siempre ha sido un gran placer y un gran honor formar parte del equipo. El capitán sabe que utilicé la Copa Davis como objetivo para volver cuando estaba lesionado, sintiendo el cariño de los chicos. Todos me enviaron mensajes cuando no me sentía bien, me ayudaron mucho", dijo.

"Estoy muy feliz de representar a Italia una vez más. Espero que este año también tengamos una buena racha. Pero sabemos que cada partido es difícil.La Copa Davis está llena de sorpresas. Tenemos que estar preparados y concentrados", añadió.

Italia, cuyo equipo lo completan Lorenzo Sonego y los doblistas Andrea Vavassori y Simone Bolelli, se mide a Austria en los cuartos de final del miércoles, a partir de las 16.00 CET. EFE.