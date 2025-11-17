La 'Armada' persigue la séptima 'Ensaladera'

Seis veces levantó España la mítica 'Ensaladera' de la Copa Davis. La última, en 2019, hace 6 años. Rafa Nadal fue el líder de aquel combinado que logró el éxito en Madrid.

En esta edición, la 'Armada' tiene una gran oportunidad de volver a saborear la gloria. Porque tiene a Carlos Alcaraz entre sus filas. Porque Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño están en un gran momento. Y porque Marcel Granollers en dobles es un seguro. Sus dos grandes este curso, Roland Garros y Estados Unidos (los mismos que Alcaraz), además de otros tres títulos, le colocan como uno de los mejores doblistas del torneo.

También que Italia, campeona de las dos últimas ediciones, acuda a la gran cita sin sus dos mejores bazas, deja libre el hueco de favorito en su propia tierra. Jannik Sinner y Lorenzo Musetti decidieron no participar en esta ocasión.

Cuenta con la experiencia de dos campeones el combinado español. Granollers y Carreño son los dos únicos supervivientes de la conquistada en 2019. Este último, además, llega con el ánimo por las nubes. Fue el autor del último punto en Marbella, en la fase de clasificación. El que supuso la mayor remontada de la historia del tenis español en este torneo para levantar el 0-2 en contra ante Dinamarca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes, Pedro Martínez y Jaume Munar en dobles; y el propio Martínez ante Holger Rune, permitieron soñar a España con una participación épica en la Davis que ahora disfrutarán en Bolonia.

La presencia de Alcaraz eleva el techo competitivo de España. Eso es evidente. Aunque queda por valorar con detenimiento su condición física, pues terminó la final de la Copa de Maestros con un vendaje en el isquio de su muslo derecho que hizo saltar todas las alarmas. Confirmó su presencia en el torneo, pero necesitará probarse en pista para confirmar su disponibilidad.

La última palabra la tendrá la de David Ferrer, capitán que conoce perfectamente una competición que levantó tres veces. En 2008, 2009 y en 2011. Pudieron ser cuatro, pero España cayó en la final de 2012. Estará acompañado en el banquillo por Marc López.

Para el capitán, la presencia de Alcaraz es un plus para el equipo y sus aspiraciones: "No hace que seamos favoritos porque esta es una competición de equipo. Pero es verdad que ayuda y que es mejor tenerlo a no tenerlo", dijo en Bolonia el sábado.

La primera prueba de la 'Armada' será la complicada República Checa. El jueves, en el primer turno (10.00, 9.00 GMT), saltarán a la pista de Bolonia Fiere ante los de Tomas Berdych, capitán de un equipo con tres jugadores dentro del top-35 mundial.

Jiri Lehecka (17), Jakub Menskin (19) y Tomas Machac (32). El primero de ellos, Lehecka, infligió una de las poquísimas derrotas de Alcaraz (8) en un curso casi impoluto del campeón de seis grandes, dos este año, Roland Garros y Estados Unidos. Fue en los cuartos de final de Doha, en pista dura pero no cubierta. El balance, eso sí, favorece al murciano por 3-1.

Completan el equipo checo Adam Pavlasek, doblista, y Vit Kopriva (102).

En general, España se ha medido a República Checa en la Copa Davis en 10 ocasiones y cuenta con el balance a su favor. Ganó 5 de sus duelos y perdió 4. El último precedente, en la fase de grupos de 2024, con 3-0 para España. La anterior victoria, en la final del torneo de 2012, con un 3-2 definitivo.

En caso de superar a los checos, en el horizonte de las semifinales asoman Argentina o Alemania.