La española Sara Sorribes, bronce en París, vuelve a competir 7 meses después de su parón

La jugadora nacida en Castellón (este de España) hace 29 años no jugaba un partido oficial desde la fase de clasificación de la Copa Billie Jean King del pasado mes de abril, en la que ganó tanto su encuentro de individuales como el de dobles con el equipo español.

En Chile, un torneo Challenger sobre tierra batida, y contra la brasileña (325 del circuito), volvió a pisar una pista de competición en lo que fue su primera hora y 54 minutos sintiéndose de nuevo tenista profesional.

Sorribes, exnúmero 32 del mundo y actual 328, decidió parar hace más de medio año para centrarse en su salud mental: "Han sido meses muy especiales. Por primera vez en mucho tiempo he podido parar, respirar, y vivir la vida sin la presión constante de competir".

"He hecho cosas que siempre había querido hacer y nunca encontraba el momento, como aprender a tocar el piano, practicar yoga, pasar mucho tiempo con mi familia... Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida", aseguró en una entrevista con Nara Seguros, su patrocinador oficial.

Una pausa a la que la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 (junto a Cristina Bucsa) decidió poner fecha final, tal y como anunció en septiembre pasado, cuando comenzó a probar otras actividades alejadas de la tensión de competir.

"Empecé a salir más, a moverme sin la presión de competir, a correr por la montaña, ir al gimnasio, jugar al pádel... Volví a disfrutar del deporte sin exigencias, simplemente por placer. Físicamente me sentía bien, y eso me dio confianza y mucha fuerza mental. Sentí que quería volver, pero de otro modo, con otra mirada. Creo que ha llegado en el momento perfecto; si hubiera esperado más, quizás me habría costado reencontrar ese impulso", confesó.

Ante Gabriela Ce volvió a disfrutar de la tierra batida, con un primer set arrollador tanto en el servicio como en el resto y un segundo en el que estuvo más exigida, pero que también pudo ganar gracias a su agresividad en la devolución.

Su próxima cita será este miércoles en los octavos de final, ronda en la que se enfrentará a la ganadora del duelo del martes entre la griega Despina Papamichail y la estadounidense Varvara Lepchenko.