Lehecka y su posible cruce con Alcaraz: "No hay mayor reto este año que jugar contra él"

Lehecka fue uno de los pocos que pudo superar a Alcaraz en un curso casi impoluto del campeón de seis grandes, dos este año, Roland Garros y Estados Unidos. Fue en los cuartos de final de Doha, en pista dura pero no cubierta. El balance, eso sí, favorece al murciano por 3-1, que además ganó los dos enfrentamientos posteriores entre ambos.

"Creo que todos sabemos que no hay mayor reto este año que jugar contra Jannik o Carlos. Están teniendo una gran temporada y están haciendo un tenis increíble allá donde van. Ya veremos. Me he sentido muy bien este año en todos mis partidos de la Copa Davis", dijo en rueda de prensa.

"Sin duda, intentaré prepararme lo mejor posible si juego. Por supuesto, no hace falta que explique cómo está jugando Carlos. Todos vemos su nivel. Ya veremos cómo queda el cruce", añadió.

El checo, de 24 años, insistió en que la Davis es un torneo en el que se siente muy cómodo: "La Copa Davis siempre es especial y siempre lo ha sido. Desde el primer momento en que jugué mi primer partido en 2019, sentí que esta competición es algo un poco diferente. No solo juegas por ti mismo, juegas por todo el equipo, representas a tu país. Siempre me he sentido bien en esta competición".

"También creo que el espíritu de equipo la hace un poco diferente. Te diviertes en el vestuario. Hay mucha más gente de la que estás acostumbrado a tener cuando viajas solo en la gira. Estas semanas son siempre las que más espero. Siempre estoy deseando formar parte del equipo", finalizó.

España y la República Checa se enfrentarán el jueves a partir de las 10.00 CET.

España se ha medido a República Checa en la Copa Davis en 10 ocasiones y cuenta con el balance a su favor. Ganó 5 de sus duelos y perdió 4. El último precedente, en la fase de grupos de 2024, con 3-0 para España.

La mejor victoria checa, en la final del torneo de 2012, con un 3-2 definitivo. En esa eliminatoria, David Ferrer, actual capitán de España, ganó a Tomas Berdych, capitán actual de los checos.