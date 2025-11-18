Alcaraz disputará la Laver Cup en 2026

El murciano es la primera incorporación del torneo junto al estadounidense Taylor Fritz, que cuenta con el honor de ser el tenista que más puntos ha logrado en este torneo de exhibición.

Alcaraz ha participado en dos ediciones de la Laver Cup, en 2024 y 2025, conquistando el título en Berlín, pero cediéndolo en San Francisco (EE.UU.).

"Jugar en el O2 de Londres va a ser algo increíble. Tener la oportunidad de estar en un equipo con los jugadores contra los que normalmente lucho es algo único y me hace querer jugar la Laver Cup cada año", dijo Alcaraz.

La Laver Cup vuelve a Londres cuatro años después del legendario torneo de 2022, cuando Roger Federer se retiró del tenis profesional. El suizo, ya muy tocado por la rodilla, jugó un último dobles junto a Rafael Nadal y se despidió de la competición en el mismo escenario que albergará la edición de 2026, el O2 de Londres.

La noticia de la incorporación de Alcaraz a la Laver Cup, que se disputará del 25 al 27 de septiembre de 2026, llega apenas un par de horas después de que el murciano se haya tenido que dar de baja en la Copa Davis por un edema en el isquiotibial de la pierna derecha.

Alcaraz se lesionó en la final de Turín contra Jannik Sinner y tras pasar pruebas y conocer esta dolencia ha decidido bajarse del torneo.