España se resiente sin Alcaraz, pero confía en "hacer alguno bueno", según su capitán

"Estoy muy contento con el trabajo de esta semana. Aunque obviamente estamos tristes porque Carlos (Alcaraz) no jugará. Pero confío en mi equipo para competir y vamos a tener nuestra oportunidad de hacer una buena semana", declaró en la rueda de prensa oficial de la 'Armada' en Bolonia.

El número 1 del mundo causó baja este martes debido a un edema en el isquiotibial de su muslo derecho, lesión sufrida durante su participación en la Copa de Maestros.

"Después del partido de Sinner me enteré de sus molestias. Cuando llegó a Bolonia fueron a hacer una resonancia. Después hablé con los doctores y decidimos entre todos que era arriesgado jugar esta semana", comentó.

"No tenía preparado nada diferente por si causaba baja. Confiábamos en que pudiera estar. Cuando vino ayer pintaba bien. Después las cosas cambiaron. Eramos 5 y ahora somos 4", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El capitán español aseguró que Alcaraz "corría mucho riesgo"

"El tema médico manda. Nos resentimos, lo sabemos. Pero si estamos en la Final a 8 es gracias a ellos (el resto del equipo) y vamos a competir. Aceptamos que no tenemos a Carlos. Pero vuelvo a ver la luz. Tengo fe. Tengo confianza y creo que podemos hacer algo bueno", apuntó.

Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez lograron en Marbella la mayor remontada de España en la Copa Davis. Al equipo se sumó Marcel Granollers, especialista en dobles y campeón de este torneo, al igual que Carreño.

"Los jugadores lo consiguieron en Marbella, si estamos aquí es por su compromiso y su manera de competir. La Davis ya la han ganado Pablo y Marcel. Pablo ha vuelto del infierno de la lesión. Estos jugadores con experiencia controlan los partidos. Marcel es otro jugador diferente. Este año ha ganado dos grandes. Es el líder del equipo. Lo veo diferente al año pasado. Le dejaremos la eliminatoria 1-1 y que se encargue...", finalizó entre risas.

España, ya sin Alcaraz, debutará el jueves ante República Checa, a partir de las 10.00 CET.