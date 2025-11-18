La 'Armada' cierra filas y confía en sus posibilidades

El murciano abandonó la concentración por un edema en el isquiotibial derecho, sufrido durante la Copa de Maestros. Su baja condicionó los planes de la selección, que compareció en rueda de prensa un día después de lo esperado, a la espera de unos exámenes médicos que impidieron competir a la mejor baza española.

Aunque consciente de que el reto es ahora mayor, la 'Armada' cerró filas y lanzó un mensaje claro. Confía en sus posibilidades.

El primero, Ferrer: "Nos resentimos, lo sabemos. Pero si estamos en la Final a 8 es gracias a ellos (el resto del equipo) y vamos competir. Aceptamos que no tenemos a Carlos (Alcaraz). Pero vuelvo a ver la luz. Tengo fe. Tengo confianza y creo que podemos hacer algo bueno", apuntó en rueda de prensa el capitán.

También el ahora número 1 del equipo, Jaume Munar, que aceptó el reto sin problema.

"Nos hubiese gustado que hubiese estado Carlos. La realidad es que puede que sea un equipo más débil, pero podemos competir. En el tenis, por suerte y por desgracia, hay que demostrar quién es mejor. Posibilidades tendremos sin duda. Estoy en un momento bueno. Y todos ellos igual. Más que pensar en lo que no tenemos, tenemos pensar en lo que somos", dijo.

En la misma línea, Marcel Granollers, especialista en dobles: "En el tenis todo puede pasar. Estamos preparados. Somos buenos jugadores. Estando juntos podemos competir".

Y su posible compañero en la pista durante el hipotético desempate, Pedro Martínez.

"Gracias al esfuerzo del equipo estamos aquí. Hemos demostrado que podemos competir, es una baja muy importante pero ahora más que nunca somos un equipo y eso puede marcar la diferencia", señaló.

Y recordó la hazaña ante Dinamarca en Marbella para poder cerrar la clasificación a esta Final a 8: "Si nos dicen hace dos meses en Marbella cuando íbamos 0-2 abajo de estar aquí firmábamos. Hay que ser positivos".

Pablo Carreño, que tendrá que asumir responsabilidades en un torneo en el que siempre ha rendido, pidió, directamente, algo de crédito.

"Carlos es el número 1 y somos mejores con él. Pero el resto jugamos todo el año, mal tampoco lo hacemos. El nivel del equipo baja. Pero hablamos de un torneo con las 8 mejores selecciones. Hemos llegado aquí los que estamos. Un poco de crédito nos merecemos", manifestó.

"Mirando el ránking no tenemos nada que hacer, pero esto no va sólo de eso. Hay que confiar. Tenemos un equipo muy bueno. Los que estamos aquí pasamos en Marbella una eliminatoria muy complicada. Hay muchos buenos recuerdos de partidos y eliminatorias que se han ganado sin ser favoritos", añadió.

España debuta ante República Checa el jueves, a partir de las 10.00 CET (09.00 GMT). Ferrer apunta a elegir a Jaume Munar, jugador de más ránking tras la baja de Alcaraz, y a Pablo Carreño en los individuales y dejar a Pedro Martínez como compañero de dobles de Marcel Granollers.

España se ha medido a República Checa en la Copa Davis en 10 ocasiones y cuenta con el balance a su favor. Ganó 5 de sus duelos y perdió 4. El último precedente, en la fase de grupos de 2024, con 3-0 para España.

La mejor victoria checa, en la final del torneo de 2012 en la que, curiosamente, se enfrentaron los dos capitanes de esta edición. Tomas Berdych cayó ante David Ferrer, pero los checos se impusieron con un 3-2 definitivo.