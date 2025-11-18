Pablo Carreño: "Un poco de crédito nos merecemos, esto no va solo del 'ranking'"

Alcaraz tuvo que causar baja por un edema en el isquiotibial del muslo derecho, sufrido durante la Copa de Maestros, y su baja abre las puertas de la Copa Davis a un Carreño que siempre ha rendido bien en este torneo.

"Carlos es el número 1 y somos mejores con él. Pero el resto jugamos todo el año, mal tampoco lo hacemos. El nivel del equipo baja, pero hablamos de un torneo con las 8 mejores selecciones. Hemos llegado aquí los que estamos. Un poco de crédito nos merecemos", declaró en rueda de prensa.

"David (Ferrer, capitán del equipo español) me dijo que me preparara porque me dijo lo de Carlos", añadió.

La República Checa, rival de España, tiene tres jugadores entre los 35 mejores. Jiri Lehecka (17), Jakub Mensik (19) y Tomas Machac (35), algo que no preocupa a Carreño.

"Mirando el 'ranking' no tenemos nada que hacer, pero esto no va solo de eso. Hay que confiar. Tenemos un equipo muy bueno. Los que estamos aquí pasamos en Marbella una eliminatoria muy complicada. Hay muchos buenos recuerdos de partidos y eliminatorias que se han ganado sin ser favoritos", apuntó.

Para Carreño, la Copa Davis ha sido una suerte de refugio tras su lesión de codo que le apartó una temporada del circuito: "Durante mi carrera jugar la Copa Davis fue muy importante para mí. Aprendí mucho. Adquirí mucha experiencia jugando esta competición. Es cierto que durante mi lesión estuve mucho tiempo fuera de las pistas. Cuando volví, David me dio la oportunidad de volver al equipo".

Además, habló de lo que supuso Rafa Nadal para España: "Nadal fue muy importante, pero es verdad que España ha ganado Grand Slams y tenemos a Carlos. Tenemos mucha suerte desde hace tiempo de competir por cada torneo y por la Davis. Le echamos de menos".

España debutará este jueves en la Copa Davis ante República Checa, a partir de las 10.00 CET. Ferrer apunta a elegir a Jaume Munar, jugador de mejor 'ranking' tras la baja de Alcaraz, y a Pablo Carreño en los individuales y dejar a Pedro Martínez como compañero de dobles de Marcel Granollers.