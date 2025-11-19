Berrettini: "Vivir este tipo de emociones me hace sentir vivo"

"Para mí, la Davis es muy importante. Siempre lo ha sido. A lo largo de mi carrera he comprendido que vivir este tipo de sentimientos y emociones, este ambiente, es realmente lo que me hace sentir vivo cuando practico este deporte", comentó en rueda de prensa.

Berrettini superó al austríaco Jurij Rodionov por 6-3 y 7-6 (4), facilitando el pase de Italia a las semifinales que selló Flavio Cobolli.

"Sé que no hay puntos ATP. Sé que es una competición que, según dicen, ha perdido un poco de valor a lo largo de los años, pero personalmente encuentro las mejores sensaciones cuando juego. No me refiero a mi juego, sino al orgullo o al esfuerzo del equipo, a la química que se crea con los compañeros", explicó.

"Es muy importante y me ayuda mucho, especialmente en los últimos dos años, en los que he tenido algunas dificultades. A veces me costaba encontrar la motivación adecuada para volver. La Copa Davis fue una de ellas. Estoy muy contento de haber seguido adelante y ahora estoy aquí disfrutando de este momento", añadió.

Además, el italiano comentó que de pequeño siempre deseó jugar este torneo que ya ganó la temporada pasada.

"Es muy importante para nosotros. Cuando cantas el himno nacional, estás allí con tus compañeros de equipo. Siempre pienso en cuando era niño y los veía cantar en la televisión. Pensaba: 'Algún día estaría bien estar allí'", finalizó.