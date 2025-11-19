Feliciano López, sobre la baja de Alcaraz: "Es una pena, tenía muchas ganas de estar"

"Es una pena. Tenía muchas ganas de estar aquí. Poder jugar, representar a España... creo que era una oportunidad bonita también para conquistar la Davis teniéndole a él en el equipo. Ha habido diferentes equipos potentes que no han estado aquí presentes o... como Italia, que ha sufrido la baja de sus uno y dos. Alemania tiene a Zverev, pero Estados Unidos no está, que es una potencia. Era una oportunidad, pero hay cosas que no se pueden controlar", comentó en un encuentro con la prensa española en Bolonia.

Pero destacó la gran labor del resto de convocados (Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers), pues lograron el pase a esta fase final tras la mayor remontada de la historia de España de la Davis, ante Dinamarca en Marbella.

"Estar aquí es un premio al esfuerzo que hicieron en Marbella de todos. Pedro, Jaume... Se merecen estar aquí. Van a competir, otra cosa es ganar o perder. Tienen enfrente... no a la tapada, pero los checos tienen tres 'singlistas' muy buenos. No hay grandes diferencias entre los tres. Rival durísimo en una pista que no favorece nuestro juego. Los checos han nacido en pistas 'indoor'. En Marbella vimos lo que son capaces os nuestros. Ojalá puedan competir y ojala ganar", añadió.