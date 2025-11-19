Feliciano López: "Veo muy abierta la Davis"

"Es un buen montaje. El esfuerzo que han hecho es bastante considerable teniendo en cuenta que tienen otro torneo en Turín tan importante la semana previa (Copa de Maestros). Desde el primer día sabíamos que iba a salir bien. Los equipos están contentos, las pistas están bien. No esperábamos otra cosa pero estamos contentos", comentó en un encuentro con prensa española en Bolonia.

"La venta de entradas ha ido bien. El estadio está prácitcamente lleno, más de 9.000 personas. Para el jueves la venta es bastante buena también", añadió.

La ausencia de grandes jugadores como Sinner, Musetti o Alcaraz abre la lucha por el título.

"Le hace bien al torneo que haya muchos aspirantes. Lo veo muy abierto. Italia es doble campeona. Han sido los dominadores del tenis mundial, sin duda alguna, tanto en masculino como femenino. Pero sinceramente creo que está muy abierto", comentó

"Si estuvieran aquí Sinner y Musetti hablaríamos de Italia favorita. No está EEUU, que tiene jugadores para todos los partidos y me parecen un equipazo. Alemania con Zverev es otra candidata. Zverev en estas pistas es peligroso, pocos en esta pista pueden ponerle en aprietos, es un gran jugador. Que esté abierto está bien. Hay países que nunca habían estado aquí como Austria. Es bonito que haya países que tenga esa oportunidad, se vio en la celebración de Bélgica contra Francia", apuntó.

Además, López valoró positivamente que, pese al cambio de sede, el torneo se mantenga en Europa.

"Se ha mantenido en Europa y eso es importante. Málaga fue un éxito. Es una ciudad que ha crecido mucho. Con mucho que ofrecer para el aficionado durante su estancia. Bolonia también lo ofrece. Es muy positivo estar aquí teniendo en cuenta también el momento del tenis italiano, más allá de Sinner", finalizó.