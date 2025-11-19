Feliciano, sobre la rivalidad Alcaraz-Sinner: "Hay una diferencia abismal con el resto"

"Los números hablan por sí solos. A día de hoy, a corto plazo, no veo que eso (el dominio) vaya a cambiar. No veo un jugador o jugadores capaces realmente de disputarles los grandes títulos y el trono del mundo. Pero igual dentro de tres años viene un Sinner de Eslovenia. O un Alcaraz. Eso no lo puedo saber", señaló en un encuentro con medios españoles en Bolonia.

"Lo que hay es una diferencia abismal. Demasiado grande porque son demasiado buenos en lo físico, en lo técnico y en lo mental. La diferencia con el resto se agranda cada vez más. Tienen la capacidad de seguir implementando cosas en el juego. Y otros que no tienen esa capacidad no lo pueden hacer y se está agrandando la diferencia. Es una suerte tenerlos a los dos. Dos personalidades diferentes, dos maneras de jugar distintas y dos grandes embajadores", añadió.

El extenista español destacó también la velocidad a la que juegan, comparándola con el 'Big 3': "Es difícil de medir. Que juegan rápido es evidente. Pero Federer, Rafa, Djokovic y los de su generación también lo hacían. Puede ser que por momentos... si comparas las generaciones, la velocidad sube. El físico y la recuperación afecta. Poco a poco va incrementado la media, algo más que hace diez años. No sé si un 3% o un 5%. Pero he visto partidos de Federer y Djokovic donde se jugaba a una velocidad brutal".

"Sinner y Alcaraz no sé si más, pero parecido. Son más explosivos en algunos momentos, sobre todo Alcaraz. Sinner se mueve bien, pero de otra manera. La velocidad desde el fondo, puede ser que por momentos sí, que jueguen más rápido. Depende de la pista también. Es difícil de medir, pero juegan a una velocidad increíble", añadió.

Además, comentó las diferencias entre ambos: "Sinner impone un ritmo muy alto y el único que le sigue es Alcaraz, que tiene otros elementos en su juego que en según qué partidos los utiliza o no. Sigue jugando a un ritmo alto, pero en otros momentos utiliza el saque-red, voleas altas... Tiene esa capacidad de cambiar su juego. Sinner impone un ritmo de fondo muy alto que nadie, salvo Carlos, puede seguir".