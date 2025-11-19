Italia-Bélgica, primera semifinal de la Copa Davis

Los belgas se llevaron el partido inaugural con dos puntos ante Francia. Los galos, por vez primera en los cuartos de final desde 2018 y en busca de su undécima 'Ensaladera', pagaron muy cara la imprudencia de Corentin Moutet.

Jugador conocido por su peculiar manera de competir, dejó uno de los errores del torneo ya en el primer duelo. En el segundo set, tras haberse apuntado el primero y un marcador de 6-5 favorable a Collignon, intentó hacer un punto de fantasía, un amago de mate para dejarla botar y golpear después entre las piernas que le salió mal, porque no calculó bien y la pelota botó directamente en su pie.

Desde ahí, el partido se le escapó. Collignon empezó a crecer y quebró en ese mismo juego para alargar a la tercera manga, donde reinó la igualdad hasta que, de nuevo con 6-5 a favor de Collignon, perdió una ventaja de 40-15.

De hecho, el último punto del duelo, ni siquiera se disputó. Una doble falta regaló la victoria a los belgas, resucitados tras el error de un Moutet arrepentido tras el duelo.

"¿Qué puedo decir? Lo he hecho muchas veces. La gente decía que era un genio cuando lo hacía. Ahora probablemente dirán que soy un payaso. Así es como me siento ahora mismo", reconoció en rueda de prensa el protagonista.

Bélgica sentó las bases de su victoria en ese momento. Ganó también el segundo duelo con Zizou Bergs, que sorprendió al número 1 francés, Arthur Rinderknech (6-3 y 7-6(4)).

Volvieron los belgas a unas semifinales tras 7 años de ausencia. Con Steve Darcis como capitán, es subcampeona dos veces en la Era Open, perdiendo 3–1 contra Gran Bretaña en casa (Gante, 2015), y luego en 2017 precisamente contra Francia, por lo que este duelo le ofreció una suerte de revancha que se tomó.

Italia, por su parte, dominó sin paliativos una eliminatoria que cerró con dos puntos y sin encajar un solo set. Matteo Berretini superó a Jurij Rodionov (6-3 y 7-6 (4)) y Flavio Cobolli hizo lo propio con Filip Misolic (6-1 y 6-3). La vigente campeona (2023 y 2024), está a un paso de otra gran final. Para ello, tendrá que superar a Bélgica el viernes.

El sábado se disputará la otra final, entre el ganador del España- República Checa y del Alemania-Argentina.