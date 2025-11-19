Jurgen Melzer, capitán de Austria: "Merecimos ganar el segundo set"

Italia eliminó a Austria en los cuartos de final gracias a las victorias de Berrettini y Flavio Cobolli. En la segunda manga del duelo con Berrettini, Rodionov gozó de tres bolas de set que pudieron llevar el duelo a un tercero.

"Tuvo tres puntos de set. Matteo sacó cinco grandes servicios, cuatro de ellos por encima de los 215 (km/h). Eso también es clase. Eso demuestra por qué está ahí, por qué estaba donde estaba. Pero sin duda, si hubiera llegado al tercer set, creo que el impulso habría cambiado y Jurij habría empezado a creer más en sí mismo. Quién sabe quién habría ganado ese partido. Creo que merecimos ganar el segundo set", destacó Melzer.

Austria debutó en una fase final de la Copa Davis, pero no pudo alcanzar unas semifinales que persigue desde 1990.

Italia, con su victoria en dos partidos, sin encajar un solo set, se clasificó para unas semifinales en las que se medirá a Bélgica, que eliminó a Francia. La 'Azzurra' es la vigente campeona (2023 y 2024).

