La paradoja de Rodionov: "Si me vieras jugar 30 partidos..."

"¿Por qué estás el 177 del ránking?, creo que puedes estar mucho más arriba", comentó un periodista en rueda de prensa.

Rodionov respondió sin miramientos: "Bueno, sinceramente, me hago esta pregunta desde que tengo 18 años..."

"Creo que mucha gente que me ve jugar este tipo de partidos se hace la misma pregunta. Solo me ves jugar un partido. Si me vieras jugar 30 partidos, creo que entonces tendrías tu respuesta", dijo entre risas.

"Eso es lo que más me cuesta en mi carrera, jugar de forma consistente, como hice en Hungría, donde gané a Fucsovics por 6-1 y 6-2, donde jugué de forma increíble. Después de la Copa Davis, jugué cuatro 'Challengers' y mi mejor resultado fue cuartos de final. A veces es difícil de explicar. Sí, llevo muchos años con este problema. Obviamente, estoy intentando solucionarlo. Si fuera fácil, no tendría este problema. Pero bueno...", finalizó.

Italia superó a Austria también en el segundo turno, con la victoria de Flavio Cobolli, por lo que dejó fuera de las semifinales a una Austria debutante en una Final a 8 y a que no llega a semifinales del torneo desde 1990, hace 35 años.