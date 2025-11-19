Rafa Nadal vuelve a entrenarse un año después de su retirada

Nadal vivió "una gran sensación" justo 365 días después del último partido oficial que disputó en las finales de la Copa Davis, según indica la academia en un comunicado.

El extenista dijo en sus redes sociales que la próxima vez estará "más fuerte", por lo que seguirá manteniendo el contacto con las pistas puntualmente.

Nadal no había entrenado con una raqueta de tenis desde su retirada, a pesar de que se mantiene en el día a día de la Rafa Nadal Academy, donde continúa en contacto con los jugadores formados y sigue proyectando su legado en las generaciones futuras.

Su compañera en el entrenamiento de este miércoles fue una tenista filipina de 19 años, que llegó al centro en 2018 y en los últimos meses ha vivido un meteórico ascenso desde el puesto 143 del ranking ATP hasta el top 50, con semifinales en el Miami Open, una final en el WTA Eastbourne y el título en Guadalajara.

Durante su etapa junior ha crecido tanto en lo académico como en lo personal, acumulando logros como los títulos juniors en el Open de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, además de múltiples éxitos en torneos ITF y WTA.