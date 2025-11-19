República Checa, rival de España, se viste de favorita en Bolonia

Bajo el mandato de Tomas Berdych, mítico jugador del circuito que llegó a ser el 4 del mundo y semifinalista de los cuatro 'Grand Slam', los checos asoman como un grupo sólido, potente y con argumentos claros para poder pelear por la 'Ensaladera'. Berdych, que sabe lo que es ganar a todo el 'Big 3', cuenta en su palmarés con dos 'Ensaladeras' (2012 y 2013). Una de ellas, además, contra España y David Ferrer, capitán de la 'Armada'.

Entre sus jugadores, militan tres que están entre los 35 mejores del circuito. Jiri Lehecka es su mejor baza, en el puesto 17; Jakub Mensik en el puesto 19 y Tomas Machac en el puesto 32.

Lehecka, de 24 años, que estaba destinado a medirse a Carlos Alcaraz, lo hará previsiblemente ante Jaume Munar. El checo fue uno de los pocos que consiguió ganar a Alcaraz en el presente curso, en el que ganó el torneo ATP 250 de Brisbane, fue finalista en Queen's y Bruselas, y llegó a los cuartos del Abierto de Australia.

En Copa Davis, este año ha jugado tres duelos. Llega al torneo como invicto, con una gran victoria ante Estados Unidos, en la que superó tanto a Frances Tiafoe como a Taylor Fritz.

No es el único que ha tenido un gran año en le combinado centroeuropeo. Porque Mensik, de 20 años, ya cuenta con un Masters 1.000 en su palmarés. En su única final del circuito ATP, superó al serbio Novak Djokovik. En Copa Davis, superó este año a Tiafoe pero cayó ante Fritz.

Machac es la tercera baza de los checos, un arma peligrosa en cualquier caso. Tiene también un título en esta temporada, en Acapulco, ganando precisamente al español Alejandro Davidovich Fokina, que no estará presente.

Completan el combinado Adam Pavlasek (53), experto en dobles, y Vit Kopriva (102), este último con pocas posibilidades de saltar a pista teniendo en cuenta el gran nivel de su competencia.

Los checos no alcanzan una semifinal desde 2014 y buscan su cuarto título (1980, 2012, 2013). Con Lehecka, Mensik, Machac, Pavlasek y Kopriva, el equipo llega en el mejor momento. Berdych lo resumió así: "Tenemos un equipo en el que todos están listos para competir. Creo sinceramente que este grupo tiene una oportunidad real".

Entre ausencias en el torneo, el ruido provocado por la baja de Alcaraz y las polémicas declaraciones de Zverev sobre el formato, en Bolonia, la República Checa avanza en silencio hacia el favoritismo. La 'Armada' desafiará a la tapada centroeuropea el jueves, a partir de las 10.00 (9.00 GMT).