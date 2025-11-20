Alcaraz celebra las semifinales de España

"Vamoooos!", publicó en su Instagram, acompañado de una foto de la televisión con el partido de dobles puesto.

El murciano, número 1 del mundo, llegó a estar en Bolonia, pero unos exámenes médicos descubrieron un edema en el isquiotibial de su muslo derecho que le impidió estar al máximo para competir.

La 'Armada', después del varapalo de perder a su mejor baza, cerró filas para enfrentar a República Checa, contra la que empezó perdiendo tras la derrota de Pablo Carreño ante Jakub Mensik (7-5 y 6-4).

Sin embargo, España remontó la eliminatoria. Primero, con la victoria de Jaume Munar ante Jiri Lehecka (6-3 y 6-4); y, después, con el éxito de Marcel Granollers y Pedro Martínez en dobles (7-6(8) y 7-6 (8)).

España espera rival en semifinales, ronda en la que no compite desde 2019 -cuando levantó su última 'Ensaladera'-, que saldrá del duelo entre Alemania y Argentina.