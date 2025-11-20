Carreño: "Le he puesto contra las cuerdas, pero no ha sido suficiente"

El asturiano, número 86 del mundo, plantó al cara al checo en un duelo en el que el servicio de Mensik fue devastador con 20 directos. Carreño quebró en la primera manga, pero no pudo después mantener su servicio.

"El partido estaba igualado, pero no fue suficiente. Es importante que no te hagan contra 'break' en esta pista. Su servicio fue muy bueno. No me dio oportunidades de 'break' después. Lo intenté, pero no fue suficiente. Es muy complicado desde el fondo", declaró en rueda de prensa.

"No he jugado mal. Esta semana me he encontrado bien. Desde el fondo he jugado bien, he sido agresivo, valiente. Me hubiera gustado ponerle las cosas más complicadas. He empezado bien, le he puesto un poco contra las cuerdas, con un 'break' que no era fácil. Y esos pequeños detalles son los que... tenía que ganar ese juego. Fallo un par de saques, voy contracorriente... no es que se lo regale, pero tengo que intentar ponerlo más difícil", añadió.

Carreño comentó también la velocidad del servicio de Mensik, superior en muchos casos a los 200 km/h.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Antes del partido intentas entender donde sacará. Sus lados favoritos. Pero su velocidad es suprior a los 200 y no es fácil restar. Y cuando lo haces es una bola fácil para él. Es muy difícil restarle, por mucho que de fondo sea mejor, cuando la bola quema el saque da mucho. El mío no me ha dado mucho", explicó.

"No me ha sorprendido su juego, su saque potente porque tiene extremidades muy largas. Con el resto me iba apretar. Quizá es el golpe con el que más aprieta quitando el saque. El sabía que mi punto débil era ese golpe tras saque. Me ha apretado ahí. En los momentos importantes lo ha hecho muy bien", reconoció.

España necesita una victoria de Jaume Munar ante Lehecka para mantener sus posibilidades de acceder a semifinales con el partido de dobles.

"Sabíamos que iba a ser complicado. Mensik es el mejor número 2 de un equipo del torneo. Sus tres primeros jugadores son muy buenos. Jaume está bien. La clave está ahí, en mantener el saque. Lehecka ha hecho muy buenos partidos en la clasificación. Se cargó a Fritz y Tiafoe. Pero confiamos en Jaume. Y si lo consigue, confiamos después en el dobles", finalizó.