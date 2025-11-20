Carreño y Munar en individuales; Granollers y Martínez para los dobles

Abrirá la eliminatoria Carreño, número 89 del ránking ante el número 2 de los checos, Jakub Mensik, número 19 del mundo.

El segundo punto del duelo, entre los números 1 de ambos combinados, lo disputarán Munar (36) y Jiri Lehecka (17). Este partido estaba previsto para Carlos Alcaraz, pero tuvo que ser baja por un edema en su isquiotibial del muslo derecho, sufrido durante las Finales ATP.

El dobles, en caso de que sea necesario, lo jugarán, tal y cómo entrenó la 'Armada', Pedro Martínez y el gran especialista, Marcel Granollers, ganador de dos Grand Slam en el presente curso, Roland Garros y Estados Unidos.

Sus rivales serán, en caso de que se juegue el choque, Tomas Machac (32) y el especialista en dobles Adam Pavlasek.

