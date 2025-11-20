España se abona a la épica en la Davis

En la fase de clasificación, Munar, Martínez y Carreño obraron el milagro en Marbella. Los tres héroes fueron también protagonistas en la fase final de Bolonia, acompañados por la exigencia, la madurez, la experiencia y la fiabilidad de Granollers, decisivo en el dobles para completar la remontada.

Tras varias horas de inestabilidad por la baja de Carlos Alcaraz, la 'Armada' cerró filas. "Confianza en lo que somos", apuntó Munar en ruedas de prensa. El positivismo emergió de los mensajes del capitán, David Ferrer. Tenía motivos España para pensar en ello, aunque entristecida por la marcha de su número 1. Y lo demostró en unos cuartos de final tremendamente igualados de los que salió aún más reforzada.

Carreño estaba enchufado, decidido. Dejó puntos de fantasía en un partido tremendamente igualado. Volvió a recordar a aquel Carreño que peleó por el top-10 del circuito ATP. Sus circunstancias esta vez eran diferentes. Llegó a la convocatoria como quinto hombre. Pasó a ser protagonista por la baja de Alcaraz y encaró el reto con la madurez de quien ya levantó este trofeo en 2019 y con la ilusión de quien vuelve a sentirse al nivel para competir ante el número 19 del mundo.

Carreño fue el que cerró la remontada en Marbella ante Dinamarca en la clasificación. España está en Bolonia, en gran parte, gracias a él. Y entró al campo con ese poso, aunque no pudo frenar los 20 saques directos de su rival y los otros tantos que le obligaron a un resto fácil para el checo.

Llegó a quebrar en el primer envite, pero no pudo facilitar el primer punto de la 'Armada'.

"El partido estaba igualado, pero no fue suficiente. Es importante que no te hagan contra 'break' en esta pista. Su servicio fue muy bueno. No me dio oportunidades de 'break' después. Lo intenté, pero no fue suficiente", declaró algo abatido en rueda de prensa.

Pero, para suerte de España, con toda la presión encima, el 'Mágico' Munar apareció para mantener vivo el sueño del equipo de David Ferrer en Bolonia. Revivió a la 'Armada' tras la derrota de Pablo Carreño ante Jakub Mensik y dejó todo abierto para el duelo de dobles, con Granollers como gran baza para conseguir el pase a una ronda de semifinales en la que España no compite desde que ganó su última 'ensaladera' en 2019.

Se llevó el duelo entre los números 1 de cada combinado. Superó al gran 'coco' checo, un Lehecka que es el 17 del mundo. Sin ceder un solo set, con solvencia, ante un rival que es especialista en este tipo de pista rápida cubierta.

"Los checos han nacido prácticamente en pistas 'indoor'", comentó el extenista español Feliciano López, director de la fase final de la Copa Davis, en un encuentro con la prensa española en Bolonia.

Pero Munar se olvidó de todo eso. Entró en la pista uno de los héroes de Marbella y volvió a ser gigante. Superior a Lehecka, que claudicó ante el 'Mágico' en otro partido tremendo en su espectacular año, el mejor de su carrera que cierra en el puesto 36 del 'ranking', el mejor de su vida profesional.

"Yo siempre he dicho que tengo plena confianza con o sin Carlos. Uno tiene que aferrarse a lo que tiene, no quedarse deambulando y pensando en qué le hubiese gustado o no tener", comentó en rueda de prensa tras su victoria.

"Esa es nuestra mentalidad, pero incluso ha sido nuestra fortaleza con Nadal y Ferrer en el equipo. Ellos han sido los máximos exponentes de esa mentalidad y garra. Y ahora nos toca a nosotros", añadió.

En el momento decisivo, Granollers, ganador de dos Grand Slam en dobles, entró en escena y lideró el equipo con la inestimable ayuda de un Martínez estelar.

Para continuar con la tónica de las victorias, los doblistas españoles se empeñaron en cerrarla en dos sets. Dos 'tie-breaks' decidieron la eliminatoria. Y una doble falta de Mensik, en primer momento héroe por su victoria ante Carreño y después villano por su mal partido en los dobles, completó la gesta.

España volvió a tirar de épica. Está en semifinales tras 6 años con un equipo unido y mucha fe en hacer una semana bonita en Bolonia.