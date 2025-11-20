España se medirá a en las semifinales de la Copa Davis a Alemania

España, que este jueves superó con una gran remontada al equipo capitaneado con Tomas Berdych, disputará sus primeras semifinales de la Copa Davis desde 2019, año en el que levantó la última 'Ensaladera'.

Las victorias de Jaume Munar y en el dobles con Marcel Granollers y Pedro Martínez remediaron la derrota inicial de Pablo Carreño.

España certificó su segunda remontada consecutiva, tras la cosechada en Marbella, y, aunque mermada por la baja de Carlos Alcaraz, obligado a bajarse del torneo por un edema en el isquiotibial de su muslo izquierdo, eliminó a una de las selecciones más fuertes del torneo, con tres jugadores en el top-32 y capitaneada por Tomas Berdych.

Para llegar a la final tendrá que superar a la Alemania de Zverev, que se cargó a la Argentina de Javier Frana en otra eliminatoria igualmente disputada, derrotada en el vigésimo segundo punto del 'tie-break' (12-10) del tercer set en el partido de dobles, después de desaprovechar 3 puntos de partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la victoria de Tomás Etcheverry ante Jan-Lennard Struff, con un servicio estelar del argentino, autor de 23 saques directos, le siguió la respuesta implacable de Zverev ante Francisco Cerúndolo, competidor pero incapaz de doblegar al germano.

Los dobles dictaron sentencia. Horacio Zeballos, ganador de dos Grand Slam este curso, y Andrés Molteni no pudieron dar la victoria final al caer derrotados ante Tim Puetz y Kevin Krawietz, especialistas doblistas germanos que participaron en las recientes Finales ATP como pareja.

La otra semifinal es Italia-Bélgica.