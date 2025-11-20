Gómez vence a Saraiva dos Santos y sigue firme por el título en el Challenger de Guayaquil

El campeón vigente se impuso en dos set, por 6-1 y 7-6(6), y se deshizo de uno de los tenistas que llegó al torneo en busca del protagonismo.

Gómez comenzó el martes la defensa del título con un triunfo por 6-2 y 6-1 sobre su compatriota Tomás Martínez, por lo que se mantiene en el camino a la obtención de 75 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Por su parte, el peruano Juan Pablo Varillas se clasificó también a los cuartos de final, tras el triunfo por 6-0 y 7-5 ante el boliviano Murkel Dellien.

Varillas derrotó en la primera ronda por 6-4 y 6-1 al canadiense Juan Carlos Aguilar.

Entretanto, el tenista libanés Hady Habib derrotó por 6-3 y 7-5 al uruguayo Joaquín Aguilar, después de eliminar en la ronda del martes al colombiano Salvador Price por 6-2 y 6-0.

Mientras que el ecuatoriano Andrés Andrade se impuso por 7-6(5), 3-6 y 6-2 al español David Jorda Sanchis, tras imponerse en la primera ronda por 6-1 y 6-1 al rumano Sebastián Gima.