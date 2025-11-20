Munar: "Tengo plena confianza con o sin Carlos"

"Yo siempre he dicho que tengo plena confianza, con o sin Carlos. Uno tiene que aferrarse a lo que tiene, no quedarse deambulando y pensando en qué le hubiese gustado o no tener", comentó en rueda de prensa tras su victoria.

El pase a semifinales está en manos del dobles, formado por Marcel Granollers y Pedro Martínez.

"Tenemos lo que tenemos y es mucho. Tenemos que valorarlo también. Esa es nuestra mentalidad pero incluso ha sido nuestra fortaleza con Nadal y Ferrer en el equipo. Ellos han sido los máximos exponentes de esa mentalidad y garra. Y ahora nos toca a nosotros. Yo he crecido con ellos y he intentado llevarlo a la pista, esa pasión, ganas y dejarlo todo. Eso es lo que he hecho y como también creo que ha hecho Pablo, que hay que darle todo el crédito", apuntó.

En su partido superó a Lehecka, número 17 del mundo, sin encajar un solo set, con mucho nivel en su servicio para sustentar su éxito (6-3 y 6-4)

"Me he visto a buen nivel, tampoco te diría que ha sido un partido estratosférico. Ha sido un partido de 'indoor', de dos chicos que han sacado bien la mayor parte del tiempo y en el que uno ha aprovechado más las oportunidades, nada más", explicó.

"No es mi tenis favorito para ver, pero es la realidad del tenis a día de hoy, yo me estoy focalizando en eso. Sacar bien, ser lo más constante en ese sentido e intentar coger las oportunidades en el partido que en realidad han sido pocas. He restado poco, pero lo que he restado lo he restado bien", añadió.

Además, comentó su gran momento, ubicado en el puesto 36, el más alto de su carrera, en su mejor temporada como profesional.

"La confianza siempre digo que me habla mucho de aspectos mentales y lo trabajo con mi equipo, pero la realidad es que soy jugador tenis. Y una vez tú construyes un mejor jugador, con mejores golpes, pues todo se va acentuando. Eso es la primera fase. Después obviamente en el devenir de partidos, la confianza crece sobre ese trabajo. Pero si no mejoras tenísticamente, por mucha confianza que tengas, no subes el nivel. Este año he crecido y me ha dado mejores herramientas para transformarlo en confianza", señaló.

"En 'indoor' me siento muy bien porque soy consciente que mi tenis es mejor porque no hay cosas, viento por ejemplo, que me molesten, por lo que sacando así me siento cómodo", finalizó.