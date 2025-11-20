República Checa cambia sus dobles para enfrentarse a España

La norma permite a los equipos cambiar su pareja de dobles hasta quince minutos antes del partido y Tomas Berdych, capitán de los checos, aprovechó para hacer un cambio en vista de la importancia del partido que decidirá la eliminatoria, igualada a uno.

Machac, que jugó en el primer turno de individuales y batió a Pablo Carreño, saltará a pista para poner su potente servicio a disposición de los checos. Pavlasek fue el sacrificado.

Granollers, ganador de dos grandes este año, Roland Garros y Estados Unidos, será el líder del binomio que forma junto a Pedro Martínez, uno de los protagonistas que lograron la mayor remontada de la historia de España en la Davis, ante Dinamarca en Marbella para sellar el pase a esta Final a 8 de Bolonia.