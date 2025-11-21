Alemania lidera el cara a cara ante España en la Copa Davis

La rivalidad entre Alemania y España comenzó con un primer duelo en 1928. Se impusieron los germanos por la mínima (3-2). La última vez que se vieron las caras fue en los cuartos de final de 2018, con victoria para la 'Armada' en Valencia.

Entre medias, tres 'Ensaladeras' para Alemania (1988, 1989 y 1993). Las tres bajo la capitanía de Niki Pilic, recientemente homenajeado en Bolonia tras su fallecimiento en septiembre de este año. Boris Becker fue el líder en las dos primeras, mientras que Michael Stich fue la figura de la tercera.

Han pasado 32 años desde que Alemania ganó el título, aunque ha llegado a semifinales en 2021 y 2024.

España, en cambio, no llegaba a semifinales desde 2019, año en el que levantó su sexta y última 'Ensaladera'. Las cinco anteriores fueron en el 2000, 2004, 2008, 2009, 2011. David Ferrer, capitán español, eliminó como jugador a Alemania siempre que se enfrentó a ella, tanto en 2008 como en 2018.

En total, 17 encuentros entre ambos combinados. Victoria española en 7 de ellos (1963, 1965, 1987, 1997, 2008, 2009 y 2018). En este siglo XXI, han sido cuatro enfrentamientos, con tres victorias de la 'Armada' por solo una germana (2018).

En concreto, han disputado un total de 67 partidos individuales. En este sentido, España domina ligeramente con 34 victorias y 33 derrotas. En dobles, en cambio, domina Alemania, con 12 victorias en los 17 encuentros por parejas disputados.

David Ferrer se enfrentó a Zverev en la eliminatoria de cuartos de final de 2018. Perdió ante el actual número 3, pero consiguió después el pase a semifinales con una gran victoria ante Philipp Kohlschreiber en el quinto y decisivo duelo.