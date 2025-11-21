Berrettini suma 10 victorias consecutivas en Davis y deja a Italia a un paso de la final

La vigente campeona, por partida doble además, dominadora del tenis mundial, está a un solo paso de repetir final. Juega en casa, en Bolonia, en una pista central plagada de aficionados que animan sin descanso para ayudar a los de Filippo Volandri, que pese a contar con las bajas de sus dos mejores bazas, no ha cedido un solo set todavía.

Berrettini, con un nivel estelar cada vez que juega la Davis, doblegó con autoridad a Collignon, mermando las posibilidades de una Bélgica que, para alcanzar sus primeras semifinales tras 7 años de ausencia, eliminó en la primera ronda a Francia.

No necesitó más de hora y media el italiano para cerrar su triunfo, el décimo consecutivo en la Davis, racha intachable de un jugador que, por primera vez en mucho tiempo, volvió a ser aquel tenista que llegó a la gran final de Wimbledon.

Se olvidó de varias temporadas aciagas por sus lesiones y, con un 'break' en el primer servicio de su rival y otras dos roturas en la segunda manga, sumó otro punto fundamental para Italia, ahora en manos de Flavio Cobolli,

El número 1 italiano se medirá a Zizou Bergs y en caso de victoria Italia peleará por repetir los éxitos de 2023 y 2024. En caso contrario, se disputaría el partido de dobles.