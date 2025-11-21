Cobolli: "Hoy quise ser Hulk, nada que ver con Djokovic"

Después de ganar el sexto 'tie-break' más largo de la historia de la Copa Davis, con un 17-15 a su favor, y de haber regalado la tercera final italiana consecutiva, Cobolli se dejó llevar por la euforia al más puro estilo Djokovic.

"La celebración fue Flavio, no 'Nole'. Es mi jugador favorito. Pero quise ser Hulk. Estoy yendo al 'gym' todos los días, estoy en forma... solo quería lucir. Será la ultima, vez lo siento", explicó entre risas en rueda de prensa.

"Veré muchas veces repetido este partido, ha sido increíble. Muy orgulloso de mi mismo y del grupo que se ha creado. Quería regalar la camiseta roda me la he quedado como recuerdo. Lo he ganado porque he querido ganar. He creído en mi mismo durante tres horas", añadió.

El italiano valoró la ayuda del público en un partido tan complejo: "He llamado al público porque creo que jugando en casa, siendo en un punto delicado del partido, me podían dar una mano. Sentía necesitar más energía. Les agradezco porque no es fácil estar tan intensos tantas horas. Pero jugamos todos juntos".

Y desveló el motivo de su consuelo a Zizou Bergs: "He ido a hablar con él porque yo podría haber estado en su lugar. Me hubiese gustado, y creo que lo hubiera hecho, que hubiese sucedido al revés".

En la final, Italia se medirá al ganador del España-Alemania.