Pedro Martínez, el talismán de la 'Armada'

El caso de Pedro Martínez Portero es algo curioso. Su año no es especialmente positivo en ATP, circuito en el que empezó en el puesto 43 y en el que ahora milita ubicado en la plaza 95. Pero cada vez que se ha tenido que poner la camiseta de la selección, su rendimiento se disparó por las nubes.

Recibió la llamada de David Ferrer, capitán de la 'Armada', para la primera eliminatoria de clasificación ante Suiza, disputada en Swiss Tennis Center de Biel en febrero. Allí se impuso en dos sets a Dominic Stricker en el duelo de individuales y, junto a Jaume Munar, a Stricker y Marc-Andrea Huesler en el dobles.

Después, se convirtió en uno de los héroes de Marbella, donde España rubricó la mayor remontada de su historia en Copa Davis. Formo dobles con Munar para superar a Johannes Ingildsen y August Holmgren y mantener con vida a España. Y después se agigantó ante Holger Rune para igualar la eliminatoria. Le tenía tomada la medida al danés, al que ya había ganado anteriormente.

Salió de Marbella reforzado, con la confianza por las nubes tras una gesta sin precedentes en España. Pero no supo trasladar esa mentalidad de vuelta al circuito. Desde que abandonó Puente Romano, donde selló el pase de España a esta Final a 8 de la Copa Davis de Bolonia, perdió todos sus partidos.

Siete seguidos. Ocho teniendo en cuenta un dobles que no pudo terminar junto a Marcel Granollers. El resto, ante el alemán Marko Topo (282 ránking), el francés Arthur Cazaux (67), su compatriota Albert Ramos (360), el estadounidense Eliot Spizzirri (91), el polaco Kamil Majchrzak (64), el argentino Tomás Etcheverry (60) y el estadounidense Marcos Giron (66).

Ocho partidos seguidos sin ganar, en lo que además solo se anotó un set.

Viaje oscuro en el circuito hasta que recibió la nueva llamada de David Ferrer. Entró entre los 4 nombres principales de la 'Armada' para competir en la Final a 8 de la Copa Davis para la que él mismo había conseguido acceso.

Y en cuanto se volvió a poner la camiseta de España, volvió a ganar. Saltó a pista en el partido decisivo, emparejado con Granollers en el dobles. Superó a Tomas Machac y Jakub Mensik para volver a regalar un pase de eliminatoria a España. Las semifinales que faltaban desde hace 6 años, cuando en 2019 la 'Armada' levantó su última 'Ensaladera'.

Invicto en 2025 con la camiseta española, Pedro Martínez se ha convertido en una suerte de talismán para España en la Davis, donde ahora desafía a la Alemania de Zverev por un hueco en la gran final del domingo.