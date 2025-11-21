Volandri, capitán de Italia: "Pensaba que República Checa podía ganar a España"

Las victorias de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli permitieron a Italia alcanzar la tercera final de Copa Davis consecutiva. En ella, por el título, que sería también el tercero consecutivo, se medirá al ganador del España-Alemania del sábado (12.00 CET; 11.00 GMT).

"Son dos equipos diferentes. Para los dobles tienen un par de especialistas alemanes. España tiene uno y Pedro Martínez. Diferentes ránkings para los individuales también entre los dos equipos. Pensaba que República Checa podía ganar y al final ganó España. Es un torneo muy duro. También Alemania parecía más fuerte y tuvo que jugársela en un 'tie-break' contra Argentina...", declaró en rueda de prensa

"Hemos visto muchos números, pero nos sentimos fuertes, nos empujamos a ser mejores, estamos unidos. Gran respeto por todos, pero somos fuertes", añadió.

Sobre la posibilidad de ganar tres veces seguidas: "No queremos ganar tres veces. Queremos ganar esta edición de 2025".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y una reflexión sobre los doblistas Andrea Vavassori y Simone Bolelli, inéditos en lo que va de torneo por la eficiencia italiana, que solo ha encajado un set en todo el torneo.

"Están deseando jugar. Afortunadamente llegamos a la final sin haber disputado un duelo de dobles", finalizó.