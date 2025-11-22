3-3. Aarón Martín rescata el empate del Génova con un gol desde el centro del campo

En el minuto 83 de partido, con todo el equipo volcado arriba para rematar la pelota llovida de Martín, llegó el empate agónico de Génova.

El español, habitual lanzador de balón parado en el combinado genovés, sacó un buen centro que no encontró rematador. El bote que dio el balón, en el punto de penalti, acabó por superar a un Caprile que calculó fatal la trayectoria del esférico.

Firmó, de esta manera, su primer en gol en la Serie A, en la que milita desde 2023, cuando llegó procedente del Mainz 05. Antes jugó en el Celta de Vigo y en el Espanyol.

La temporada pasada dio ocho asistencias. En esta acumula ya un total de dos pases de gol.

El Génova sumó su quinto empate de la temporada y, con ocho puntos, está a un paso de abandonar el descenso que comparte, por el momento, con Hellas Verona y Fiorentina.