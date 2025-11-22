Carreño: "Es un poco milagroso acabar ganando con el 6-1 en contra"

"Estaban las cosas complicadas. Pero hice mi trabajo. Me aproveché de esos nervios que tiene el jugador cuando puede cerrar. Es un poco milagroso acabar ganando con el 6-1...", comentó en rueda de prensa tras su victoria.

Carreño gozó antes del 'tie-break' de tres bolas de partido: "Cuando tienes tres bolas de partido y no conviertes, piensas muchas cosas. Pero no me dio opción en ese momento con tres buenos servicios. No es que hiciera nada malo. Así que continué trabajando y creyendo".

De hecho, el asturiano reconoció estar pensando en algún momento ya en el tercer set, al ver casi imposible su remontada en el desempate que, a la postre, brindó.

"En el 'tie-break' cometí un error y en esta superficie es complicado. Traté de estar calmado, pensando en el tercer set porque con 6-1 era muy complicado. Gané mis servicios y él no encontró el primer servicio y fue clave para jugar desde el fondo. Victoria muy importante para mí y para el equipo español", apuntó.

"Cuando ganas el partido es más fácil estar contento. En momentos importantes mi saque me ha ayudado este vez. Probablemente los errores que hice el otro día los corregí. No es que Struff sea igual que Mensik, pero es igualmente un gran rival", añadió.

Carreño, desde fondo, aseguró haberse sentido "poderoso".

"Estoy muy satisfecho porque las cosas que me faltaron el otro día las he corregido. Struff me ha dado en algún momento alguna bola. No sientes la mismo presión y con mi saque ha habido momentos de sentirme poderoso. De fondo, tanto hoy como otro día, no se si superior, pero sí me he sentido poderoso", dijo.

Además, reflexionó sobre el espíritu competitivo de la selección capitaneada por David Ferrer.

"El equipo no es el mejor que podríamos tener, con Carlos el nivel sería más alto. Pero estamos para darlo todo. Hay que darnos un poco de crédito porque tenemos una carrera y hemos hecho grandes cosas. Jaume igualó la serie y Granollers y pedro dieron una clase de saber estar para cerrar ante los checos. Yo he dado el punto ahora, pero es anecdótico. Lo importante es sacar la eliminatoria adelante. Prefiero perder y pasar, que ganar yo mi partido y luego no pasar", señaló.