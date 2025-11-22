España evita la primera ronda de clasificación para la próxima Copa Davis

Al igual que en 2025, la clasificación de 2026 se jugará en dos rondas. Las eliminatorias de primera ronda de la fase de clasificación se disputarán los días 6 y 7 ó 7 y 8 de febrero de 2026, y las de segunda ronda, los días 18 y 19 ó 19 y 20 de septiembre de 2026. Los países anfitriones podrán elegir las fechas y superficie.

Italia, país anfitrión, recibirá una invitación para la Final a 8 de la Copa Davis de 2026. El campeón de 2025 (o el subcampeón si Italia revalida el título este año) será cabeza de serie número 1 en el cuadro de la clasificación 2026 y estará exento de la primera ronda, pasando directamente a la segunda ronda de septiembre.

España, por tanto, como mínimo subcampeona, no tendrá que participar en esa primera ronda.

En caso de ganar finalmente el torneo, según el reglamento de la Copa Davis, el campeón de 2025 también tiene garantizada la posibilidad de jugar en casa en la segunda ronda de la clasificación.

