Ferrer: "¿Por qué no?, en Mar del Plata lo hicimos"

España se medirá en la final de la Copa Davis ante Italia en Bolonia, con todo el público en contra, algo que Ferrer ve como un reto, como una posibilidad.

"Ya lo hicimos en Mar del Plata. Todo estaba en nuestra contra y conseguimos ganar. ¿Por qué no?. Es un gran reto, una oportunidad. No lo tomo como algo malo. Habrá momentos difíciles, pero tendremos nuestras opciones. Gran oportunidad para reivindicarse", comentó Ferrer en rueda de prensa.

"Muy orgullos de mi equipo. Ha sido una semana increíble. Ellos creyeron que podían hacerlo. Estamos en la final, momento de disfrutar, de descansar y de prepararnos para mañana porque es una gran oportunidad", añadió.

España, en septiembre, salvó una bola de partido ante Dinamarca en la clasificación. Pedro Martínez fue clave para permitir a España llegar a esta fase final y, después, a la gran final.

"Intento pensar en el momento, es cuando más disfruto de mi vida. Cuando la cabeza se me va más allá, vuelvo. Pero Pedro hizo en Marbella algo increíble. Estamos en la final porque son muy buenos. Pero el gran protagonista fue Pedro. Si estamos en la final, es por todos, pero gran parte por Pedro", alabó el capitán.

Italia llega a la final con un día más de descanso. "Lo más importante es que estamos en la final. Jugamos en Bolonia, casa italiana. Lo merecen porque ganaron las dos últimas veces. Hemos jugado en españa los últimos años y es momento de aceptar que mañana en caso de que perdamos no es por las normas, es porque lo merecerán. Queremos estar preparados para tener oportunidades".