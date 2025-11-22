Granollers: "Somos un grupo muy sano"

En el momento decisivo, como ante República Checa, Granollers y Martínez dieron la talla. Apearon a una pareja consolidada como Tim Puetz y Kevin Krawietz, ganadora de las Finales ATP en 2024.

"Tuvimos un inicio muy fuerte, especialmente al resto. En el tercer set tuvimos un 'momentum' juntos. Conectamos en el mismo momento para romper y cerrar el triunfo", explicó en rueda de prensa.

"Somos un grupo muy sano. Más o menos perfiles de jugadores muy parecidos a nivel de personalidad. Nos apoyamos mucho, juegue quien juegue sentimos el cariño y apoyo del resto. Creo que la Copa Davis o eres un equipo y unido o es complicado", añadió.

El ganador de dos grandes este año, en Roland Garros y Estados Unidos, habló de la baja de Carlos Alcaraz: "Todos queríamos que Carlos estuviera, es nuestro mejor jugador. Estas cosas pasan, hay lesiones. Después hemos creído, estamos yendo día a día, punto a punto, podemos competir en todas las situaciones y lo estamos demostrando. Es un día importante, pero tenemos que seguir en la misma línea".

Pedro Martínez fue clave, otra vez, en la victoria. Invicto este año con la camiseta de la 'Armada', agradeció el apoyo tanto en el estadio como en redes sociales, donde la Davis española ha sido bautizada como la Davis del pueblo.

Se ha ido dando todo en cada eliminatoria. Se agradece el apoyo de la gente desde sus casas y en redes. Ojalá podamos darlos una alegría. La Davis del pueblo es algo que ponen en redes, somos humildes y creemos en eso. Humildad ante todo", finalizó.