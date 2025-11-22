Italia aventaja por la mínima en el cara a cara frente a España (7-6)

De las 13 veces que se han enfrentado, España ganó en 6. La última de todas, en 2006, que coincide con el último duelo entre ambas. Fue en los octavos de final del Grupo Mundial, disputado en Cantabria, en la Real Sociedad de Tenis la Magdalena.

Allí, Tommy Robredo, Rafa Nadal, Fernando Verdasco y David Ferrer, actual capitán de la 'Armada', colocaron el 4-1. En el combinado italiano militaba Filippo Volandri, actual capitán italiana, que ganó a Robredo y perdió ante Nadal.

La primera vez que se vieron las caras fue en 1932, también en octavos de final.

La victoria más abultada fue un 5-0 de Italia en 1954.

Es la undécima final de España en este torneo, la primera desde 2019, año en el que levantó su última y sexta 'Ensaladera'.